الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين" تنفى استضافة عبدالله رشدى لإلقاء ندوة عن الخلع

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي

نفت نقابة المحامين ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استضافة النادي النهري للمحامين بالمعادي، محاضرة خاصة لعبدالله رشدي.

وقالت النقابة في تنويه لها: لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استضافة النادي النهري للمحامين بالمعادي، محاضرة خاصة للسيد عبدالله رشدي، وأنه لم تتم الموافقة على ندوات خاصة به.

وكان المحامي منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أعلن عن استضافة رشدي لإلقاء ندوة عن الخلع والطلاق الشفوي، في صالونه الثقافي الذي يعقده بنادي المحامين النهري يوم الخميس.

نقابة المحامين عبدالله رشدي المحامي منتصر الزيات نادي المحامين النهري عبدالحليم علام

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