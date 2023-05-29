بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الشهر المريمي

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا.

تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا الاحتفال بذكرى تأسيس الرعية، وتدشين مذبح جديد بالكنيسة، يحمل اسم السيدة العذراء.

شارك بحضور ختام الشهر المريمي بجانب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، كل من الأب الراعي، الأب صموئيل جرجس، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب بولس عطية.

وألقى الأب البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، عظة الاحتفال، مؤكدًا أهمية أن نكون شهودًا للمسيح، فلم يفارقنا المسيح بالصعود، ولكنه اتحد بنا، كما قدم غبطته التهنئة للحاضرين، بمناسبة ذكرى تأسيس الكنيسة.