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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قريبًا.. صدور ديوان " أحلام فتى متقاعد " للشاعر أسامة مهران

الشاعر اسامة مهران
الشاعر اسامة مهران

يصدر قريبًا عن دار أكوان للنشر والتوزيع ديوان "أحلام فتى متقاعد" للشاعر أسامة مهران، يضم الديوان ٢٤ قصيدة، بالإضافة إلى الإهداء والمقدمة والسيرة الذاتية، ويقع في ١٥٠ صفحة من القطع المتوسط.

تفاصيل ديوان أحلام فتى متقاعد

وديوان " أحلام فتى متقاعد" هو عبارة عن تجربة خاصة للشاعر يتحدث فيها عن سيدة مرتبطة، ونص في صحيفة قديمة، ويضم قصيدة عن " ومهما كلفني الأمر" وأمي حيث يناجيها ومواصفات رجل عصري وقصيدة أخرى في عيد الحب، وبلقيس الفاتنة والملهمة، وفي أيام الحب الأول، وأربعون عامًا من الردة، وغيرها من القصائد التي تمس تجربة حية في مسيرة الشاعر وعلى تاريخ تجربته التي عانى فيها الشاعر منذ سبعينيات القرن الماضي.

دواوين الشاعر أسامة مهران

ويذكر أنه قد صدر للشاعر من قبل عدة دواوين من بينها "حد أدنى"، لا ينتظر الورد طويلا في الشرفات، وديوان “كائنات مجهولة النسب”، إضافة إلى “عالم افتراضي”، و"نقطة من منتصف السطر"، وديوان"التي أحبتني"، وديوان “أجراس معلقة على مآذن المعز” وحكايات من الشرق، وديوان الإصلاح من سفر التكوين لسفر الخروج، كما له تحت الطبع كتاب يضم سلسلة من المقالات المنشورة في عدة صحف عربية بعنوان “ مقالات أسامة مهران.. قضايا على الساحة”.

ديوان أحلام فتى متقاعد أسامة مهران قصيدة السيرة الذاتية القطع المتوسط شعراء جيل السبعينيات مجلة إضاءة ٧٧ روح الحراك السياسي التحول الأيديولوجي الدولة المصرية الخيال تحت الطبع كتاب

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