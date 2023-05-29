الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل شخصين وإصابة آخر جراء غارات بطائرات مسيرة فى الزاوية بليبيا

ليبيا
ليبيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخر جراء غارات بطائرات مسيرة على أهداف في محيط مدينة الزاوية غرب ليبيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية ومسئول منتخب في المدينة، حيث تشن الحكومة الليبية حملة ضد مواقع للمهربين.

وذكرت قناة ليبيا الأحرار التليفزيونية أن ضربة جوية من قبل الطيران المسيّر استهدفت مواقع بميناء الماية قرب الزاوية للمرة الثانية خلال يومين، وبثت مقطع فيديو لقارب تتصاعد منه ألسنة النيران والدخان الأسود.

وقال علي أبوزريبة النائب عن مدينة الزاوية الواقعة على بعد 45 كيلومترًا غرب طرابلس في منشور على "فيسبوك": "أصيب أبن أخي محمد عدنان أبوزريبة نتيجة القصف بمنطقة الماية"، مشيرًا إلى مقتل شخصين آخرين، ويقع ميناء الماية على بُعد نحو 10 كيلومترات من الزاوية، وهي مدينة تضم مصفاة نفط رئيسية.

وأمس انتشرت مقاطع فيديو للغارة الثانية خلال يومين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صور القتلى والمصاب ابن شقيق النائب وهو يخضع للعلاج في المستشفى.

وكان النائب أبوزريبة قد أعلن الجمعة الماضي، في تصريح تليفزيوني، أن "غارة بطائرة مسيّرة" استهدفت منزله.

والخميس الماضي أعلنت وزارة الدفاع  التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة عن شنّ غارات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي، ولم تؤكد الحكومة الضربات الأخيرة ولم تصدر حتى الآن تقارير مفصلة عن حصيلتها. 

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