رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم يتفقد جامعة المنصورة

استقبل د.شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة د.علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دكتور أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى.

جاء ذلك فى إطار زيارته التفقدية لفرع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالمنصورة بالجامعة.

ورحب رئيس جامعة المنصورة بزيارة د.علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتى تعد الزيارة الأولى لجامعة مصرية بعد تولي سيادته منصب رئيس الهيئة ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة فى ترسيخ ثقافة الإعتماد المؤسسي و البرامجى والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الإرتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.

طرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الاعتماد الدولى للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل جامعة المنصورة فى مصاف الجامعات العالمية، وقد لاقى ذلك استحسان لدى دكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه وأن الهيئة ستقوم بتحديد الجهات المعنية بذلك، وتوفير الدورات التدريبية الداعمة للإعتماد الدولى.

قام د.علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتسليم شهادة إعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد للدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة.

من جانبه، هنأ رئيس الهيئة جامعة المنصورة وادارتها ومنسوبيها على اعتمادها كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة من الهيئة ، مشيرًا أن جامعة المنصورة من الجامعات العريقة بها نشاط تعليمى وبحثى متميز، كما أشاد بالجهود المبذولة من السادة عمداء الكليات للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها فى كافة المجالات والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة وفي مكانة متقدمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما يحقق رؤيتها ورسالتها.

وقام رئيس الهيئة بعقد جلسة حوارية مع عمداء الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة فى الفترة القادمة وتم عرض فيديو عن تاريخ جامعة المنصورة موضحا نشأتها ومقوماتها التعليمية والبحثية كما قامت دكتوره نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحى عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض احصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.

كما تفقد كلية الهندسة وخلال الزيارة أثنى على جهود إدارتها المتميزة وتميزها وتصدرها المركز الأول فى التميز الحكومى فى فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية بالإضافة الى اعتماد 11 برنامج تعليمى ووجود العديد من المعامل المعتمدة من هيئة الايجاك.

وقام دكتور علاء عشماوى في ختام الزياره بتفقد فرع الهيئة بالجامعة والذى أشاد بموقعه المتميز وجهوده البناءة فى نشر ثقافة الجودة من خلال الدورات التدريبية التى يقدمها.

حضر اللقاء من جامعة المنصورة كل من د.محمد عطية البيومى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، دكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة دكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، دكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة، دكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، دكتور سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، دكتور ياسر لطفى عميد كلية طب الأسنان، دكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق،دكتور نسرين شلبى، مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، دكتور أمير شعلان، نائب مدير المركز للقطاع الطبى والهندسى، دكتور فاطمة الزهراء نائب مدير المركز لقطاع العلوم الإنسانية.

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