10 طعنات نافذة.. أول صور لسائق "توك توك" ضحية السرقة بشبرا الخيمة

حصل «الدستور» على أول صور للمجني عليه حازم وليد، 18 عامًا، يعمل سائق توك توك في منطقة شبرا الخيمة، والذي قُتل على يد شخص بعدما استدرجه لمنطقة البساتين وانهال عليه بسلاح أبيض لسرقة مركبته الخاصة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات تبين العثور على جثة شاب يدعى «حازم وليد» يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل سائق توك توك، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده.

بعد إعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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