الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 طعنات نافذة.. أول صور لسائق "توك توك" ضحية السرقة بشبرا الخيمة

المجني عليه
المجني عليه

حصل «الدستور» على أول صور للمجني عليه حازم وليد، 18 عامًا، يعمل سائق توك توك في منطقة  شبرا الخيمة، والذي قُتل على يد شخص بعدما استدرجه لمنطقة البساتين وانهال عليه بسلاح أبيض لسرقة مركبته الخاصة.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد الأهالي يفيد العثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالتحريات تبين العثور على جثة شاب يدعى «حازم وليد» يبلغ من العمر 18 عامًا، يعمل سائق توك توك، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده.

بعد إعداد الكمائن استطاع رجال الأمن القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

345246721_260319509987667_3034487717398669087_n
345246721_260319509987667_3034487717398669087_n
344752934_185328991139237_6625542086136761651_n
344752934_185328991139237_6625542086136761651_n
350116225_1650180692153946_5242670766043873218_n
350116225_1650180692153946_5242670766043873218_n
345084268_694662249161046_4906569323504561075_n
345084268_694662249161046_4906569323504561075_n
المجني عليه حازم وليد العمر توك توك شخص وانهال

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى