الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة السويس تشارك في اجتماعات لجنة السلامة البحرية بمنظمة IMO

جريدة الدستور

يغادر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، متجهًا إلى لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنطلق الأربعاء المقبل بمقر المنظمة، وذلك استكمالاً لجولاته الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية. 

تأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية.

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.

يأتي ذلك استكمالا للجولات الخارجية لرئيس الهيئة التي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الاسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.

كما اجتمع رئيس هيئة قناة السويس على هامش المنتدى بقطر مع السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، بحضور سفير مصر بالدوحة عمرو كمال الدين، لبحث سبل التعاون المشترك.

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