الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"بدوي": إطلاق منظومة بريد إلكتروني معتمد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بإعلان الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد موافقة مجلس الإدارة على إطلاق منظومة البريد الإلكتروني المعتمد، والتي تقضي بإنشاء بريد إلكتروني مسجل لكل مواطن مصري، يعتمد به الإعلام القانوني بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدا أنها خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 للهيئة القومية للبريد بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وقال بدوي إن البريد الإلكتروني المعتمد خدمة تضاف إلى خدمات البريد تضاهي بها الخدمات المقدمة في الدول المتقدمة.

من جانبه، أعلن الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد خلال اجتماع اللجنة أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على اعتماد منظومة جديدة باعتماد بريد إلكتروني معتمد لكل مواطن مصري وأن كل شخص لديه يريد الكتروني مخصص سيعتمد وهو البريد الذي ستعلن بيه الإعلام القانوني ولمن ليس لديه بريد إلكتروني سينشأ له بريد باسمه مزيل ب @ Egy bost ولمن لا يستطيع التعامل مع الأجهزة يستطيع التواصل مع مكتب البريد وهناك موظفين سيعملون على مساعدته وخدمته، مؤكدا أن قوانين اللعبة بالكامل ستتغير.

وتابع رئيس الهيئة القومية للبريد أن أساس العمل في الهيئة في المقام الأول هو المواطن المصري وهو قريب إلى قلب البريد المصري، ونسعى للحصول على كل الدعم من كل الجهات سواء من الحكومة والبرلمان، موضحا بأننا وضعنا قواعد أساسية وأعمدة أساسية أولها التوسع في الخدمات الحكومية، بما ينعكس في النهاية خدمة المواطن.

اداره الهيئه القوميه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية الدول المتقدمة الموازنة العامة للدولة

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