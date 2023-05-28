ضبط 34 طن قمح بهدف الاحتكار في أبوقرقاص والمنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين وأسفرت الحملات عن ضبط 34 طن بدون أوراق أو تصريح من مديرية التموين ، والتحفظ عليها وتوريدها لمطاحن مصر الوسطي والشون والصوامع بمركزي أبوقرقاص والمنيا.

كان تاج جلال ابو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة قد ترأس حملة ضمت طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و ادارة التموين ومباحث التموين بمركز ابوقرقاص أماكن تجميع الاقماح للموردين والمزارعين وتمكن من ضبط ٢٢ طن قمح ، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة من القمح وتوريدها إلى صوامع وشون مركز ابوقرقاص.

وأكد رئيس المركز على المزارعين والموردين حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الانتهاء من موسم الحصاد مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

أضاف اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن حى غرب المدينة تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة وبلال طه، رئيس حي غرب قام بتوقيف أحد السيارات المحملة بـ ١٢ طن من القمح كانت تسير بدون أوراق رسمية من التموين وتم تسليمها لشركة المطاحن.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أنه وجه نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والاحياء بمتابعة أى سيارات محملة بالقمح والتحقق منها والتأكيد على توريد الكميات للجهات الحكومية والاماكن المخصصة لتوريد القمح؛ للحفاظ على حق الشعب فى المحاصيل الزراعية والاستفادة منها للصالح العامة وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣.

349769176_945726070072579_3039904609383695146_n

349816618_132718869778070_7591376972552992557_n

349838101_101838896267604_3823204510131039055_n

349857840_954028178974132_2883520255936874721_n

349863981_265376109236347_3552084131997674538_n

349917136_2213061889056193_1550827754534359567_n

349917530_790460035826708_1954138286940385530_n

349942051_3386730044915531_8483445075291051088_n

350276995_573445578011099_2229981245032299698_n

350290855_6046662015462323_5768291806240500075_n

350326985_582951903962386_2004648012445886783_n

350332399_928568878423728_8767934071948501530_n

350461382_9086490984754501_1215817767600843018_n