ضبط 34 طن قمح بهدف الاحتكار في أبوقرقاص والمنيا (صور)
واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين وأسفرت الحملات عن ضبط 34 طن بدون أوراق أو تصريح من مديرية التموين ، والتحفظ عليها وتوريدها لمطاحن مصر الوسطي والشون والصوامع بمركزي أبوقرقاص والمنيا.
كان تاج جلال ابو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة قد ترأس حملة ضمت طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و ادارة التموين ومباحث التموين بمركز ابوقرقاص أماكن تجميع الاقماح للموردين والمزارعين وتمكن من ضبط ٢٢ طن قمح ، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة من القمح وتوريدها إلى صوامع وشون مركز ابوقرقاص.
وأكد رئيس المركز على المزارعين والموردين حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى الانتهاء من موسم الحصاد مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمحصول، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.
أضاف اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن حى غرب المدينة تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة وبلال طه، رئيس حي غرب قام بتوقيف أحد السيارات المحملة بـ ١٢ طن من القمح كانت تسير بدون أوراق رسمية من التموين وتم تسليمها لشركة المطاحن.
وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أنه وجه نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والاحياء بمتابعة أى سيارات محملة بالقمح والتحقق منها والتأكيد على توريد الكميات للجهات الحكومية والاماكن المخصصة لتوريد القمح؛ للحفاظ على حق الشعب فى المحاصيل الزراعية والاستفادة منها للصالح العامة وتنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٣.