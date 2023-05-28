السلطات التركية تعتقل 5 أشخاص لنشر معلومات مضللة حول الانتخابات

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، 5 أشخاص بتهمة نشر معلومات مضللة حول الانتخابات على مواقع السوشيال ميديا.

وفتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا بشأن المنشورات الاستفزازية والتلاعب الذي يجري على منصات التواصل، وفقا لموقع تركيا الآن.

وأشارت السلطات التركية إلى أنه تم فحص الحسابات التي نشرت معلومات مضللة بهدف الإخلال بالنظام العام، وخلق تصورات مضللة.

وأشار الموقع إلي أن أصحاب الحسابات التي تم اعتقالها هم "haberreport" و"darkwebhaber" و"militer doktrin" و"solcugazete" و"muhbir ajansmuhbir".

أجواء عمليات التصويت فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة تشهد انتظامًا

ورصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أجواء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقالت الإعلامية ندى رضا، موفدة فضائية "إكسترا نيوز" من إسطنبول، إن أجواء عمليات التصويت في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة تشهد انتظامًا منذ صباح اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع منذ صباح اليوم الباكر وستغلق الساعة الخامسة من مساء اليوم ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.

وأضافت "رضا" أن جولة الإعادة شهدت توافد عدد كبير من الناخبين وتواجدا كبيرا من الشباب وكبار السن والأسر بكاملها للحرص على الإدلاء بصوتهم، وهذه هى جولة الإعادة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية التركية، موضحة أن الانتخابات الحالية تمثل نقطة فاصلة لمختلف فئات الشعب التركي.

وقال كمال كليجدار أوغلو، المنافس في انتخابات الرئاسة التركية، أمام الرئيس رجب طيب أردوغان: "ستحل الحرية على بلادنا".

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته: "أدعو الجميع إلى التصويت من أجل "ديمقراطية حقيقية، وأدعو الجميع إلى المشاركة في القضاء على النظام الاستبدادي".

من جانبه، توقع الرئيس رجب طيب أردوغان صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".