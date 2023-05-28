قبل تدشينها بالمنيا.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "حياة كريمة" الثقافية

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوعا ثقافيا جديدا في قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بعد أن نظمت 16 أسبوعا سابقا في 15 محافظة مصرية، وهم: أسيوط وقنا والفيوم والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية، وبني سويف، والأقصر، ولقيت الفعاليات إقبالًا وتفاعلا كبيرا من أهالي وأبناء هذه المحافظات.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، حتى 5 يونيو المقبل، وتشهد مشاركة بعض قطاعات وزارة الثقافة، وبعض الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة "أهل مصر للتنمية".

بحسب رئيس هيئة قصور الثقافة، فإن فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بالمنيا تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المكثفة لأبناء المنيا منها عروض فنية، كورال وتنورة ومسرح عرائس للأطفال، لقاءات توعوية للشباب، ندوات وورش حكي، إضافة لورش فنية تعليمية في عدة حرف يدوية، ومن المقرر أن يتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، وإهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، بجانب اكتشاف المواهب في مجالات التمثيل، العزف والموسيقى، والغناء.

وأكد أن الفعاليات تأتي في سياق برامج العدالة الثقافية التي تعمل عليها الهيئة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتأتي بالتوازي مع الفعاليات التي تقدمها الهيئة لأبناء المحافظات الحدودية والتي شهدت أسبوعا للشباب بالعريش بمحافظة شمال سيناء منذ أيام، وتشهد حاليًا أسبوعًا للأطفال بمحافظة دمياط، بخلاف البرامج المكثفة التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

خلال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتحديدا من أغسطس 2021 وحتى مارس 2023، بلغت عدد القرى وتوابعها 127، وعدد الفعاليات 3342، وعدد المستفيدين 457765، وعدد المحافظات 15، ومن أهم الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة بالمبادرة: قوافل توعية بأضرار الإدمان، عروض السينما، تمكين المرأة، اكتشاف المواهب، معارض كتاب، توعية ضد الحريق، لقاءات حوارية تفاعلية، أنشطة ذوي القدرات الخاصة، ورش حكي، ألعاب شعبية، لقاء دوار العمدة، ورش دراما مسرحية، عروض ماريونيت وعرائس، ورش أشغال فنية، ورش فنون تشكيلية، عروض فنية، أمسيات شعرية، ورش مشغولات فنية، ورش حرف تراثية، ومعارض حرفية وفنية.