"الناشئين" كلمة السر في الإقبال غير المسبوق على اختبارات المقاولون العرب

يتصدر الإقبال على اختبارات الناشئين والبراعم في نادي المقاولون العرب المشهد هذا الموسم بعد استقبال قلعة المقاولون العرب الآلاف من الناشئين والبراعم من مختلف ربوع مصر بحثا عن فرصة في تلك القلعة التي تحظى بسمعة طيبة في مجال الاهتمام بالناشئين والبراعم.

وكلمة السر تبدأ من اليوم الأول لاجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة عندما تم الاتفاق على الاعتماد على أبناء النادي اعتمادا مباشرا والاعتماد على صغار السن من الموهوبين تمهيدا لتكوين فريق يعيد الأمجاد لقلعة الجبل الأخضر.

ودعم قطاع الناشئين بالمقاولون المنتخب الأولمبي بأربعة لاعبين من المقاولون العرب وهم أحمد عاطف- قطه – وأحمد فوزي وعمر فايد والحارس سيحه، كما ظهر بشكل لافت الحبيب أحمد حسن مواليد 2002 في لقاء الفريق أمام الحمام في بطولة كأس مصر بهدف رائع.

وبفضل تلك السياسة أمن فريق المقاولون العرب موقفه في جدول الدوري وينافس حاليا على مراكز متقدمة حيث يحتل الآن المركز الخامس ويسعى حثيثا من أجل التواجد في المربع الذهبي.

ولم يتوقف الأمر عند ضم لاعبي مواليد 2001 و2002 و3003 و2006 بل اعتمد على أبناء النادي من مواليد 99 مثلا عجيله والكوهي ومحمد هاني تريكه.

ومؤخرا قرر الكابتن شوقي غريب ضم اللاعب مهند هداف 2005 ومن قبله الحارس أحمد حسام

وهو ما أكد على أن نادي المقاولون العرب قدم أكبر عددا من الناشئين هذا الموسم في الدوري الممتاز مما كان له الصدى الأكبر في لفت أنظار الجميع إلى أن هذه القلعة العريقة تمنح الناشئين الفرصة في الدوري الممتاز.