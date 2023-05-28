الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل يانج أفريكانز واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

يانج أفريكانز التنزاني
يانج أفريكانز التنزاني

أعلن التونسي نصر الدين نابي المدير الفني ليانج أفريكانز التنزاني، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (بنجامين ماكابا)، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سيقود الثنائي الكونغولي فيتسون مايلي وكيندي موسوندا، هجوم يانج أفريكانز، في مباراة اليوم، إلى جانب البوركيني ستيفان عزيز كي.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم حمد، باكاري موامنيتو، ديكسون جوب، كيبوانا شوماري

خط الوسط: يانيك بانجالا، مدثر يحيى

خط الوسط الهجومي: تويسيلي كيسيندا، ستيفان عزيز كي، كينيدي موسوندا

خط الهجوم: فيتسون مايلي

وعلى جانب آخر، أعلن عبدالحق بن شيخة، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري، تشكيل فريقه الذي سيواجه يانج أفريكانز.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أسامة بنبوت

خط الدفاع: سعدي رضواني، زين الدين بلعيد، هيثم لوصيف، آدم ألييت، 

خط الوسط: براهيم بنزازا، إسلام ميريلي، أسامة شيتا

خط الهجوم: تومسانج أوريبوناي، أمين محيوس، خالد بوسيليو

 

نصر الدين نابي يانج أفريكانز اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية الإفريقية فيتسون مايلي كيندي موسوندا

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