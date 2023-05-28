الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": واشنطن تتوصل لحل مبدئى لأزمة سقف الدين (فيديو)

واشنطن
واشنطن

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول توصل واشنطن لحل مبدئي لأزمة سقف الدين.

 

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتوصل لحل مبدئي بشأن أزمة الدين، بعد محادثة هاتفية استغرقت 90 دقيقة بين جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

 

الاتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين

 

الاتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين، ويقلص الإنتاج خلال الفترة نفسها، ويشمل استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كورونا، ولم يتم استخدامها، وتسريع منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة.

 

ووصف بايدن الاتفاق بأنه خطوة مهمة للأمام، فيما قال "مكارثي" إن الاتفاق يستحقه الشعب الأمريكي، حيث إننا نشهد تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات قد تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة، ولا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة.

واشنطن أزمة سقف الدين سقف الدين تتوصل حل مبدئي القاهرة الإخبارية

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