الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ4 أشقاء قتلوا مواطنا في سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 4 عمال بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم؛ لاتهامهم بقتل مواطن بأن أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز طما. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 البداية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من أسلحة آلية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة فقرروا تأديبه وقاموا بإطلاق النار عليه حتى سقط على الارض غارقاً فى دمائه وتوفى فى الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ رئيس المباحث المستشفى

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