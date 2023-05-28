وكيل التعليم بالغربية يتابع أعمال التقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن بمتابعة أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد على قدم وساق، مشيداً بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم في العمل.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، موجها بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وتفقد وكيل الوزارة جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأفاد بأن لجان التقدير بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من المحافظ.