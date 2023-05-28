طبيب يوضح طرق التخلص من الأتربة في الأنف والصدر عقب العاصفة الترابية

شهدت البلاد أمس السبت، طقسًا شديد السوء، وذلك بعد العاصفة الترابية التي اجتاحت مختلف محافظات مصر، وما تسبب في التأثير على الكثير من الأشخاص، سواء الأنف أو الصدر.

ويعاني العديد من الإصابة بالجيوب الأنفية، وبمجرد سوء الأحوال الجوية يتعرض الكثير لالتهاب الجيوب الأنفية، وكذلك أصحاب الأمراض الصدرية، وعقب ما حدث نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التخلص من الأتربة في الأنف والصدر عقب العاصفة الترابية.

وقال طبيب الأنف وأذن وحنجرة عبد الحميد محمد لـ"الدستور" إن عقب كل عاصفة ترابية يعاني مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من آثارها، ولذلك يجب تفادي التعرض للالتهاب والمعاناة من خلال اتباع عدة طرق تتمثل في:

- يجب تنظيف الأنف بالمحلول الملحي فور انتهاء العاصفة الترابية، وذلك لترطيب الأنف وحماية الصدر من نزول الأتربة عليه ما يتسبب للإصابة بنوبة حساسية أو الإصابة بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

- الحرص على تناول الكثير من الماء وذلك لمساعدته في تنظيف وتطهير الجسد من أي أثار لأتربة تم استنشاقها بالأجواء، وأكد على ضرورة تناول السوائل الساخنة التي تعتبر من الطرق الجيدة للتخلص من أي أتربة بالصدر والأنف، ومن أهم السوائل وأشهرها الشاي النعناع والينسون، والزعتر، والزنجبيل.

- والحرص على خلو المنزل كاملًا والأرضيات من الأتربة ومسحها جيدا بالمعقم جيدا للحرص على المنزل خاليًا من البكتريا الناتجة من الغبار، وكذلك للتخفيف على الأنف والصدر من أثار الأتربة التي تتقى بالجدران والأمتعة بالمنزل عقب انتهاء العاصفة الترابية.

- أكد عبد الحميد على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء العاصفة الترابية وبعد انتهائها أيضا كونه أثارها تستمر على الأسطح المختلفة، وذلك للوقاية من استنشاق الأتربة والغبار والبقاء في وضع آمن قدر الإمكان.

- كما يجب وضع أي نوع من البخاخات التي يعتاد الشخص على استخدامها بشكل دوري، حيث يمكن استخدامها دون التوجه لاستشارة الطبيب المعالج، ولكن يجب ألا يزيد استخدامها عن الأسبوع.