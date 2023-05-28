الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن أماكن تطعيمات الحج.. وتوافر اللقاحات فى 160 مكتبًا بالجمهورية

الحج
الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عناوين مكاتب التطعيم الدولية، الخاصة بتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إنفوجراف رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك". 

وأكدت الوزارة توافر التطعيمات الضرورية والموصى بها قبل السفر لأداء فريضة الحج، في 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كل المحافظات، لافتًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان "105" أو الموقع الرسمي للوزارة.

التطعيمات الضرورية قبل السفر للحج

وأعلنت الوزارة عن توافر كل التطعيمات اللازمة للحجاج، ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام، مؤكدة ضرورة الحصول على لقاحات فيروس كورونا والالتهاب السحائي والإنفلونزا الموسمية.

 وقالت إنه بالنسبة للقاح فيروس كورونا، فإنه من الضروري أن يحصل المواطنون قبل السفر على جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مع تقديم شهادة الـQR Code، وذلك على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر، لافتة إلى أنه يتم الحصول على اللقاح والجرعات التنشيطية من خلال مراكز لقاحات كورونا.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون لدى المسافر شهادة تثبت حصوله على جرعة واحدة من لقاح الالتهاب السحائي، حيث يجب تلقي اللقاح بفترة قبل السفر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات، وذلك بناءً على اشتراطات السلطات الصحية السعودية، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على شهادة التطعيم من مكاتب الصحة والتطعيمات الدولية الموجودة بكل المحافظات.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الحجاج المصريين، بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.

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