الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "سوهاج الأزهرية" يتابع تدريب إداريى المعاهد على مهارات الحاسب الآلى

جانب من التدريب
جانب من التدريب

تفقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، انطلاق تدريب المجموعة الرابعة من إداريي المعاهد على مهارات الحاسب الآلي، والمنعقد بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائى فتيات.

وقدمت المحاضرة ابتسام بهيج، عضو الكمبيوتر التعليمى لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، شرحًا لمكونات البرنامج التدريبي، والذي أكد بدوره للمشاركين في البرنامج أن الأزهر الشريف يشهد تطورًا ملحوظًا في التركيز على تحسين مستوى الفرد أيًا كان موقعه في العملية التعليمية من خلال برامج تدريبية واسعة تشمل كل القطاعات.

ودعا "حمادي" كل المنتسبين للمنطقة والمعاهد للتمتع بقيم التميز والسعي نحو الأفضل والرقابة الذاتية النابعة من ضمير واعٍ مدرك لأهمية العمل داخل منظومة الأزهر الشريف، وتجدر الإشارة إلى أن التدريب تنفذه إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، رافقه خلال زيارته عادل عبدالرحيم مدير الأمن بالمنطقة، شريف الشندويلي عضو فنى التدريب.

كانت اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد للعاملين بالمنطقة، والذي نفذته الإدارة العامة للتدريب التابعة لمشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بمنطقة سوهاج، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بحضور وإشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور موهوب محمد عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، وعدد من قيادات المنطقة.

أخل ادارة ارة أزهري اسع

الأكثر قراءة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم