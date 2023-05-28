رئيس "سوهاج الأزهرية" يتابع تدريب إداريى المعاهد على مهارات الحاسب الآلى

تفقد الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، انطلاق تدريب المجموعة الرابعة من إداريي المعاهد على مهارات الحاسب الآلي، والمنعقد بقاعة الحاسب الآلي بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الابتدائى فتيات.

وقدمت المحاضرة ابتسام بهيج، عضو الكمبيوتر التعليمى لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، شرحًا لمكونات البرنامج التدريبي، والذي أكد بدوره للمشاركين في البرنامج أن الأزهر الشريف يشهد تطورًا ملحوظًا في التركيز على تحسين مستوى الفرد أيًا كان موقعه في العملية التعليمية من خلال برامج تدريبية واسعة تشمل كل القطاعات.

ودعا "حمادي" كل المنتسبين للمنطقة والمعاهد للتمتع بقيم التميز والسعي نحو الأفضل والرقابة الذاتية النابعة من ضمير واعٍ مدرك لأهمية العمل داخل منظومة الأزهر الشريف، وتجدر الإشارة إلى أن التدريب تنفذه إدارة التدريب التربوي برئاسة الدكتور موهوب عيسى، وتحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، رافقه خلال زيارته عادل عبدالرحيم مدير الأمن بالمنطقة، شريف الشندويلي عضو فنى التدريب.

كانت اختتمت منطقة سوهاج الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد للعاملين بالمنطقة، والذي نفذته الإدارة العامة للتدريب التابعة لمشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي بمنطقة سوهاج، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بحضور وإشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور موهوب محمد عيسى، مدير إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، وعدد من قيادات المنطقة.