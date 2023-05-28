الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يانج أفريكانز يستضيف اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

يانج أفريكانز واتحاد
يانج أفريكانز واتحاد العاصمة الجزائري

يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزاني، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (2022-2023).

ويطمح يانج أفريكانز، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض لقاء الإياب بالجزائر. أما اتحاد العاصمة، فيطمح للخروج ولو بالتعادل، على أمل تحقيق الفوز إيابًا على ملعبه، في سعيه للظفر بالكأس.

ولم يسبق لكلا الفريقين أن توجا من قبل بلقب كأس الكونفدرالية، حيث يطمح اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز بأول لقب قاري في تاريخهما.

وسيعول يانج أفريكانز – بقيادة مدربه التونسي نصر الدين نابي، على جهود وقدرات نجومه في مقدمتهم الكونغولي فيتسون مايليلي، والبوركيني ستيفان عزيز كي، والزامبي كينيدي موسوندا، والأوغندي خالد أوتشو، إلى جانب الحارس المالي دجيجي ديارا.

بينما سيعتمد اتحاد العاصمة بقيادة مدربه عبدالحق بنشيخة، على جهود عدد من لاعبيه، أبرزهم المهاجم أمين محيوس، والبوتسواني تومسانج أوريبوناي، والجناح الأيسر عبدالكريم زواري، وخالد بوسيليو.

وسيدير لقاء اليوم، طاقم تحكيم بقيادة الدولي الكونغولي جان جاك ندالا، ويعاونه كل من الجنوب إفريقي، زاخيلي سويلا، والكونغولي أوليفر سافاري (حكمين مساعدين). بينما سيتولي إدارة تقنية الفيديو، الكيني بيتر واويري.

 

يانج أفريكانز اتحاد العاصمة كاس الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية بنجامين ماكابا نصر الدين نابي

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