مركز الإبداع التكنولوجي ينظم جلسة عن "أحدث التكنولوجيات في برمجيات صناعة السيارات"

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) جلسة عن برنامج TIECnovation بعنوان "أحدث التكنولوجيات في برمجيات صناعة السيارات"، وذلك يوم 30 مايو بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل.



وتهدف الجلسة إلى مناقشة أحدث تكنولوجيات البرمجيات التي تُحدث ثورة في صناعة السيارات ويمكن للمشاركين أيضًا طرح الأسئلة والحصول على إجابات وكذلك مناقشة المشرفين المحليين والتواصل معهم.



ويهدف برنامج TIECnovation إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي ويعزز ريادة الأعمال. ويتكون البرنامج من سلسلة من الجلسات التي تُعقد مرة كل أسبوعين وتغطي موضوعات تكنولوجية مختلفة من عدة جوانب وحالات واقعية تستخدم هذه التكنولوجيا.



جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.