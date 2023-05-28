بوتين يوجه بتعزيز الأمن على الحدود لحماية المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو، وذلك من خلال رسالة تهنئة أرسلها بوتين إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، قال بوتين في رسالته، إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.

- روسيا تعلن اعتراض صواريخ ستورم شادو البريطانية وهيمارس الأمريكية

وسبق أن نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، السبت، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة، قالت أيضًا إنها اعترضت صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات مدى أقصر، وأسقطت 19 طائرة مُسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت صحيفة كوميرسانت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرتين مُسيرتين شنتا هجومًا على خط أنابيب دروجبا النفطي بمنطقة تفير الروسية اليوم السبت.