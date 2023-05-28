الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يوجه بتعزيز الأمن على الحدود لحماية المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو

بوتين
بوتين

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  اليوم الأحد، بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو، وذلك من خلال رسالة تهنئة أرسلها بوتين إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، قال بوتين  في رسالته، إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.

- روسيا تعلن اعتراض صواريخ ستورم شادو البريطانية وهيمارس الأمريكية

وسبق أن نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، السبت، إن القوات الروسية اعترضت صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز ستورم شادو كانت بريطانيا قدمتهما لأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن الوزارة، قالت أيضًا إنها اعترضت صواريخ هيمارس وهارم أمريكية الصنع ذات مدى أقصر، وأسقطت 19 طائرة مُسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت صحيفة كوميرسانت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرتين مُسيرتين شنتا هجومًا على خط أنابيب دروجبا النفطي بمنطقة تفير الروسية اليوم السبت.

 

 

بوتين الحدود الامن تحرك عسكري الاوكرانية المناطق روسيا

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 28-5-2023 فى البنوك المصرية

أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 28 مايو 2023

"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

درجات الحرارة اليوم الأحد 28 -5-2023 فى محافظات مصر

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين الأتراك فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟