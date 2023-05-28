الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 240 شجرة مثمرة وزينة بكفر الزيات

زراعة شجر مثمر وزينة
زراعة شجر مثمر وزينة بكفر الزيات

قال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، إنه تمت زراعة 240 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، أن هذه الأعمال تأتي في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وفي سياق متصل، قدمت مديرية التربية والتعليم عدد من الأنشطة والفعاليات داخل مدرسة كتامة الثانوية المشتركة والتي شهدت تنفيذ قافلة تعليمية للثانوية العامة شارك فيها أكتر من ٢٠٠ طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية.

كما قام المحافظ وطلاب المدرسة بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، حيث وجه المحافظ حديثة للطلاب بضرورة الحفاظ على الأشجار وزيادة أعدادها من أجل الحفاظ على البيئة.

وفي سياق مواز، شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من قرية كتامة، انطلاق فاعليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز بسيون، ضمن خطة الدولة لتنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لخدمة أهالي قرى المرحلة الثانية، إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مراكز بسيون، المحلة، كفر الزيات وقطور والتي ستشملهم المرحلة الثانية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدد من الفاعليات نفذتها مديريات التربية والتعليم، الصحة، الطب البيطري، التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، المهندس أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة واللواء عادل برغش رئيس مركو ومدينة بسيون.

كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عدد من حملات طرق الأبواب داخل القرية للتوعية بمخاطر التدخين وآليات العلاج لحالات الإدمان من خلال الخط الساخن، كما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان المحافظة وبرنامج مشروعك ورشة للتدريب على إعادة تدوير باستخدام فن الديكوباج.

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