السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام الداخلة" ينظم ندوة "أيادي مصر ودورها في تسويق المنتجات الحرفية إلكترونيا"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز إعلام الداخلة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، ندوة تثقيفية بعنوان "مبادرة أيادي مصر ودورها في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية إلكترونيا"، بمناسبة إطلاق وزارة التنمية المحلية منصة "أيادي مصر" في الوادي الجديد.

وشارك في الندوة المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، والسيد يوسف مدير عام الادارة العامة للإنتاج والتسويق الاقتصادي بالمحافظة، وكريم عادل رئيس فريق البائعين الجدد بالمحافظة، ومحمد فريد المسئول بفريق البائعين الجدد، عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المهرة من قرى مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة. 
 

وقال محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، إن الفعاليات تضمنت استضافة معرض موسع للعديد من المنتجات الحرفية والتراثية لأصحاب الحرف المشاركين من مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، والتي تعبر عن البيئة التراثية الواحاتية مضافا إليها اللمسات الإبداعية الحديثة.

وأضاف أن الندوة استهدفت توعية المشاركين من أصحاب الحرف اليدوية بدور منصة أيادي مصر في التسويق للمنتجات الحرفية والتراثية في الأسواق المحلية داخل مصر وفي الأسواق العالمية إلكترونيا بشكل أسرع وأسهل من أجل دعم أصحاب الحرف والوصول الى منتجات ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية.
 

كما أكد مدير مركز الإعلام على المشاركون في الندوة عن أهمية تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم ومساندة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، انطلاقا من دورهم في الحفاظ على الهوية المصرية في المدن والأرياف، من خلال مساندتهم في عملية تسويق منتجاتهم محليا وعالميا إلكترونيا انسجاما مع توجه البلاد نحو التحول للرقمنة ومواكبة أصحاب الحرف لهذا التحول.

وأشار إلى أن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة المهندس مجدي الطماوي أعلن خلال الندوة عن إقامة معرض دائم بمدينة الداخلة لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المطابقة للمواصفات والقادرة على المنافسة، وهو المطلب الذي تمنى أصحاب الحرف اليدوية تفعيله.

وبين أن القائمين على المنصة أوضحوا للمشاركين كيفية ومتطلبات المشاركة في المعرض ومدي الاستفادة من ميزات التسويق الاليكتروني، حيث أكدوا أن المطلوب من الراغب في المشاركة في المنصة فقط منتج مطابق للمواصفات قادر على المنافسة من أجل رفعه وإدراجه على المنصة، في الوقت الذي تعهد فيه القائمون على المنصة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنتجين.

وأكد محسن محمد أن القائمين على المنصة أشادوا بجودة المنتجات التي تضمنها المعرض وقدرتها على الوصول للعالمية .

مركز إعلام الداخلة ندوة تثقيفية مبادرة أيادي مصر تسويق المنتجات اليدوية والتراثية إليكترونيا البيئة التراثية الواحاتية

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