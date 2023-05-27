السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الـ11 على التوالى.. بايرن ميونخ يقلب تأخره أمام كولن ويتوج بلقب البوندسليجا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

توّج بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني بطريقة مثيرة اليوم السبت، بعدما تغلب على كولن بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحقق بايرن بطولة البوندسليجا للمرة الـ11 على التوالي في رقم قياسي، بعدما نجح في الحفاظ على لقبه بطريقة مثيرة لأول مرة منذ سنوات في الجولة الأخيرة.

وتقدم بايرن عن طريق كينجسلي كومان في الدقيقة 8، ثم تعادل كولن بالدقيقة 81 عن طريق ديجان لجيويسيتش من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 أطلق جمالا موسيالا البديل رصاصة الرحمة وهدف البطولة، بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس كولن.

وتمكن من بايرن من حصد اللقب رقم 33 في مسيرته وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند صاحب الـ5 ألقاب.

وتمكن بايرن من إنهاء الموسم في الصدارة برصيد 71 نقطة ويفوز بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند الذي تعادل مع ماينز.

وكان دورتموند يحتاج لتعثر البايرن وفوزه على ماينز ليتوج باللقب الغائب منذ 11 عامًا لكن تعادل بصعوبة في الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي أقيم بنفس التوقيت.

بايرن ميونخ الدورى الألماني كولن البوندسليجا دورتموند

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