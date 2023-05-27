السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى لـ"قمة السلم والأمن الإفريقى": اجتماعنا لاعتماد خطة خفض التصعيد فى السودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف  الإقليمية.

وأضاف خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، أن اجتماع اليوم لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطة مهمة في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي وإنهاء الصراع الدامي والحامي.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت في كلمته الأخيرة تشكيل مجموعة اتصال عربية للتعامل مع الأزمة.

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