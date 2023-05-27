"التضامن" تطلق مسابقة "الأب قدوة" في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة "الأب قدوة" تمهيدًا للاحتفالية التي ستُقام في شهر يونيو 2023 وتكريم الفائزين من كل محافظات الجمهورية، وذلك خلال لقائه مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن التقديم في مسابقة "الأب قدوة" مستمرة لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم، وفقًا للشروط المعلن عنها للتأكيد على معيار عطاء الأب وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد القدوة والمثل الأعلى في القيم والمبادئ وكفاح الأب والقدرة على التماسك في مواجهة التحديات والصعاب والحفاظ على كيان الأسرة وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دور هذه الأسر وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وتوفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المسابقة تستهدف أب قدوة "طبيعي" و أب قدوة "لابن من ذوي الإعاقة" وأب للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب"، على أن يتم التقديم وفقًا للشروط الآتية:

بالنسبة للأب القدوة "طبيعي" وأب قدوة "لابن من ذوي الإعاقة": أن لا يقل السن عن 55 سنة، ويوضح قصة العطاء ومؤهل مناسب "متوسط على الأقل"، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط وستثنى من ذلك محافظات الحدود، وأن يكون جميع الابناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، أو حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في أحد المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا وغير قابل للتعليم، ويفضل أن يكون حاصلًا على مشروع تمكين اقتصادي.

وبالنسبة للأسرة البديلة هو الأب للأسرة الكافلة من الأطفال أو الأب الذي قام برعاية أبناء زوجته، وأن يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعي على أن يكون التقدم بالإدارة الاجتماعية التابع لها أو بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.