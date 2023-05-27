علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

تمكنت مباحث مركز الباجور التابعة لمديرية أمن المنوفية بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، من كشف لغز العثور على جثة مسن مكبل اليدين، وعاري الجسد بمنزله في شارع بنها بمركز الباجور.

وبالانتقال والفحص والانتهاء من تحريات المباحث، توصلت مباحث مركز الباجور للجاني والمتهمين في الواقعة، وهم رجل بالتعاون مع سيدة قامت بااستدراجه والذهاب إلى منزله بعد أن ابتزها المجنى عليه بسبب علاقة غير شرعية بينهما وتم تنفيذ الجريمة وتم ظبط المتهمين والقبض عليهما.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بانبعاث رائحه كريهة من إحدى الشقق السكنية بعد إبلاغ الشرطة تم اكتشاف تواجد جثمان مسن صاحب المنزل مكبل اليدين وعاري الجسد وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور حيث تبين لهم مصرع مسن عمره 50عاما داخل شقته مكبل اليدين وعاري الجسد وبجسده العديد من الطعنات، وبسؤال نجله أكد أن والده لم يكن يرد على هاتفه منذ يومين ولانشعاله وسكنه بمنطقة أخرى بعيدة لم يحضر إلا بعد اتصال أحد الجيران وإبلاغه بعدم خروج والده من المنزل وانبعاث رائحة كريهة وبحضوره تبين له مقتل والده بهذه الطريقه.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلف اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية بسرعة تكثيف الجهود للكشف عن الجناة والذي تم القبض عليهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد فحص كاميرات المراقبة والتحري الدقيق الذي اأبت ان السبب هو وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه والمتهمة.