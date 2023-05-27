تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و729 شاحنة و88 سيارة.

وشملت حركة الواردات 68500 طن بضائع، و367 شاحنة، و76 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 362 شاحنة، و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "ANTHEA" وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها و"بوسيدون اكسبريس"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "أمل" و"القاهرة" وغادرت السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و"الحرية 2".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع، و350 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم، السفينتين "آيلة" و"بريدج"، فيما شهد الميناء بالأمس، رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث وهي "آيلة"، "سينا"، و"بريدج"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1720 راكبًا بموانئها.