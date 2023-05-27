السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طبقًا للتصنيف الروسي..

جامعة طنطا في المركز الخامس محليًا على مستوى الجامعات الحكومية

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصاد الجامعة المركز الخامس محليًا بين الجامعات الحكومية، والمركز الثامن محليًا بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدلًا من المركز التاسع وفقًا قاعدة بيانات ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمي لعام 2023، كما جاءت الجامعة في المركز الـ 978 عالميًا من بين 1215 جامعة عالمية مشاركة لنفس التصنيف.

من جانبه، أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)، وأطلقته بدءًا من  عام 2010، حيث يتم تقييم أداء 1215 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من خلال 20 ‏مؤشرًا مختلف خاص بالتصنيف و4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: ومنها التدريس، والبحث، والتنوع الدولي، ‏والاستدامة المالية لتمويل البحث العلمي.

كما أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي أنه يتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة‏Thomson ‎Reuters‏، ومؤسسة Clarivate العالمية ويغطي تصنيف  ‏RUR‏  بفروعه الفترة من عام 2010 إلى عام 2023.‏

جامعة طنطا تحتل المركز الخامس محليا على مستوى الجامعات

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