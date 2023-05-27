السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"جبانة البوباسطيون".. خبير أثري: سقارة تعد أهم جبانة موجودة

جبانة البوباسطيون
جبانة البوباسطيون

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الكشف الأثري الجديد بـ"جبانة البوباسطيون" في سقارة من أهم الجبانات الموجودة في المنطقة، قائلًا إن وزارة السياحة والآثار ستعلن اليوم السبت، عن كشف أثري مهم بسقارة، حيث إننا سنشهد اكتشافًا أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية، بالإضافة إلى مجموعة من المومياوات، والتماثيل البرونزية.

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيجرى الكشف أيضًا على مجموعة فريدة من القطع الأثرية منها تماثيل مختلفة من مواد التصنيع ما بين خشبي وبرونزي، وكثير من المومياوات التي ترجع إلى عصري الدولة القديمة، والحديثة.

وأوضح عامر، أن هذه المومياوات جرى العثور عليها بداخل توابيت أثرية عليها نقوش مصرية قديمة، وهي عبارة عن نصوص دينية، إلى جانب اكتشاف أكبر ورشة تحنيط موجودة بجبانة البوباسطيون، وتعد من أهم الجبانات التي اكتشفت خلال الفترات الماضية.

وتابع أن سقارة تعد أهم جبانة موجودة، لأن بها المجموعة الجنائزية للملك زوسر، بداخل السور الكبير، الموجود به هرم زوسر المدرج، والذي يعد الهرم الأول الذي جرى تشيده من الحجر، وشيده المهندس "إيمحوتب" الذي يوجد له متحفا شهيرا في مدخل منطقة آثار سقارة وهو "متحف إيمحوتب"، وسوف يفتتح قريبا خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة الدولة في تطوير وإحلال المتاحف.

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