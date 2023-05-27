السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": اليوم ذروة الحر.. وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة: إلى أن ما زلنا في فصل الربيع ونشهد عددًا من التقلبات الجوية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc":"أمامنا حوالي شهر أو أقل على بداية فصل الصيف، وسنشهد تقلبات جوية أخرى الأيام المقبلة".

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك التقلبات الجوية تتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط الأمطار، محذرة مرضى الجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

وتابعت:تدريجبًا سنبدأ نشعر بالأجواء الصيفية مثل ارتفاع درجات الحرارة، موضحة: أن اليوم سنشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية وسيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مؤية خلال فترة النهار.

واستكملت "الفرق بين الربيع والصيف هو نسبة الرطوبة، التي ترتفع بشكل كبير في الصيف، لكن ما زالت نسب الرطوبة لم ترتفع بالشكل الكبير".

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