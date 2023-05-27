السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 532 طن مخلفات من شوارع 4 مراكز فى أسيوط

جانب من رفع مخلفات
جانب من رفع مخلفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين، وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

وأكد "سعد" تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، موضحًا أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهدًا في هذا القطاع الهام والحفاظ على البيئة بكل الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا والفتح وأبوتيج بحملة نظافة مكبرة لرفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطريق باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك حفاظًا على نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض.

وجرى رفع 532 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة، فضلًا عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز.

هذا وكان قد أعلن، في وقت سابق، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق وذلك لمدة يومين اليوم السبت وغدًا الأحد، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وخاصة على وسط وجنوب الصعيد.

جانب من رفع مخلفات

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الاستعداد القصوى الجهات المعنية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والميادين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات الصلبة النظافة والتجميل انخفاض في درجات الحرارة بالشوارع والميادين تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حملة نظافة مكبرة درجة الاستعداد القصوى

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