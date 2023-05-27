السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 3 عاطلين لحيازتهم 200 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 20 كيلوجراما، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، حال استقلالهم سيارة "دون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والأقراص المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة مقرا لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين، ألقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستين ألف جنيه تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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