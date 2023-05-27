السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال صالون التنسيقية حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني..

صفاء حسنى توصى بتشجيع التعليم الفنى وتغيير النظرة الخاطئة له وتحديث المناهج

الدكتورة صفاء حسني
الدكتورة صفاء حسني

قالت الدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم الفني قضية مهمة، موضحة أن الحوار الوطني كان ثريا بقضايا التعليم الفني، وتم التطرق إلى جميع العقبات التي تواجهه ووضع الحلول اللازمة.

 

وأضافت خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع)، أن خريج التعليم الفني لم يتم العمل على كيفية الاستفادة منه، وهناك نظرة مجتمعية خاطئة للتعليم الفني، حيث يتم التعامل معه على أساس أنه تعليم درجة ثانية.

 

وتابعت، أن التعليم الفني في مصر دخل العديد من المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى إطلاق حملة ترويجية للتوعية بأهمية التعليم الفني.

 

واقترحت، عددا من الحلول مثل تحديث المناهج، وتقييم للشُعب الموجودة بالمدارس الفنية بصفة دورية، ووحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك 1960 مدرسة للتعليم الفني الصناعي تحتاج إلى رفع كفاءة، وتسليط الضوء على قصص النجاح الخاصة بالتعليم الفني.

 

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التعليم الفنى الجلسة الأولى اتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحزاب

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"ستجعل الدعم السريع صيدا سهلا".. محلل يكشف أهمية استدعاء قوات الاحتياط السودانية

حاكم دارفور يناشد الشعب السودانى لعدم استغلال الاشتباكات فى الصراع بين القبائل

بعد احتفاله المثير للجدل.. هل يتم إيقاف أفشة مدى الحياة؟

عالم مصريات أمريكى: كليوباترا لم تكن سمراء.. و"نتفليكس" ركزت على معتقدات تاريخية زائفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)