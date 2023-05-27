عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: أزمة التعليم أولى القضايا على طاولة المناقشات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بمحور التعليم بالحوار الوطني، ولهذا دارت الكثير من النقاشات في هذه القضية داخل جلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات وورش للتناقش حول القضايا المطروحة، مؤكدًا أن هناك رقيا واحتراما للآراء المختلفة داخل الحوار الوطني، حيث الهدف الأساسي من تلك النقاشات الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ وتكون في صالح الوطن والمواطن.

مخرجات الحوار الوطني

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصورة كبيرة بالحوار الوطني، ويحترم إدارة الحوار والمشاركين فيه، ويثق في الحوار الوطني بشكل كبير".

واستطرد: "690 فردا شاركوا فى جلسات المحور المجتمعى، أمس الخميس، فى قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين، مضيفة أن المحور المجتمعى ناقش أمس قضيتي تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، والتعليم قبل الجامعي، ضمن موضوعات لجنة التعليم".