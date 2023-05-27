السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: أزمة التعليم أولى القضايا على طاولة المناقشات

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بمحور التعليم بالحوار الوطني، ولهذا دارت الكثير من النقاشات في هذه القضية داخل جلسات الحوار الوطني.

الحوار الوطني 

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات وورش للتناقش حول القضايا المطروحة، مؤكدًا أن هناك رقيا واحتراما للآراء المختلفة داخل الحوار الوطني، حيث الهدف الأساسي من تلك النقاشات الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ وتكون في صالح الوطن والمواطن.

مخرجات الحوار الوطني

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بصورة كبيرة بالحوار الوطني، ويحترم إدارة الحوار والمشاركين فيه، ويثق في الحوار الوطني بشكل كبير". 

واستطرد: "690 فردا شاركوا فى جلسات المحور المجتمعى، أمس الخميس، فى قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين، مضيفة أن المحور المجتمعى ناقش أمس قضيتي تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، والتعليم قبل الجامعي، ضمن موضوعات لجنة التعليم".

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني محور التعليم جمال الكشكي الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

أوكرانيا تدعو موزمبيق للانضمام إلى صيغة السلام الأوكرانية

الاتحاد الأوروبى يدين بشدة الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)