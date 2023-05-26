محمد الباز: نحن أمام حالة وطنية مهمة في تاريخ مصر من خلال الحوار الوطني

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إننا أمام حالة وطنية مهمة في تاريخ مصر من خلال الحوار الوطني

الإعلام سلاح لا يقل أهمية عما تقوم به القوات المسلحة

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب أن ندرك جيدًا بأن الإعلام هو أحد أسلحة الدولة المصرية الآن في معاركها، وذلك قبل الحديث عن أي خطة أو أي استراتيجية أو مناقشات ستدور عن الإعلام في الحوار الوطني، مؤكدًا أن الإعلام سلاح لا يقل أهمية وضرورة عما تقدمه القوات المسلحة والشرطة والقضاء المصري.

أهمية تحديد ماهية الإعلام ودورة

وشدد الدكتور محمد الباز، على ضرورة تحديد ماهية الإعلام ودوره خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحديث عن الظرف الاستثنائي للقواعد التقليدية هو نوع من عدم المنهجية الكاملة، معقبًا: "عندما نمتلك معطيات غير تقليدية، فلا يجوز الحديث عنها بشكل تقليدي".

وتابع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "أرى أن كل ما يقال عن الإعلام خلال السنوات الأخيرة من خبراء ومتخصصين، به مساحة التقليدية البحتة ".