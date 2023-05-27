السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حاكم دارفور يناشد الشعب السودانى لعدم استغلال الاشتباكات فى الصراع بين القبائل

الشعب السودانى
الشعب السودانى

ناشد حاكم دارفور ، الجمعة، جميع فئات الشعب السوداني “الابتعاد عن استغلال الصراع وتحويله لصراع قبلي”. 

 

جاء ذلك في ظل الاشتباكات المتصارعة بين قوات الجيش السوداني والقوات المتمردة الدعم السريع، بالرغم من الهدنة الـ 13 الهشة والتي تم الاتفاق عليها في جدة بالمملكة العربية السعودية. 

 

وتدهورت البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في السودان تدهوراً شديداً منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل ، نتيجة الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والازدحام على شبكة الهاتف المحمول المتبقية التي لا تزال تعمل.

 

ويواجه العاملون في المجال الإنساني تحديات اتصالات خطيرة أثناء عملهم على توسيع نطاق عملياتهم في البلاد. يشارك برنامج الأغذية العالمي ، بصفته الوكالة الرائدة في مركز التدريب في حالات الطوارئ ، الاتصال مع العاملين في المجال الإنساني في بورتسودان منذ 24 أبريل.

 

تم تنشيط ETC في 25 مايو لدعم احتياجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة حيث تعمل المنظمات على توسيع نطاق عملياتها في البلاد. 

 

وينخرط فريق TEC التابع لبرنامج الأغذية العالمي في السودان في التنسيق والتقييم بين الوكالات في بورتسودان منذ 14 مايو ، وتقوم المجموعة الآن بتعبئة الموارد لإنشاء خدمات ETC في جميع أنحاء البلاد.

 

وأدى القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مقتل المئات، وإجبار أكثر من 250.000 على الفرار عبر الحدود، وتشريد أكثر من 840.000 شخص داخليًا منذ بدء النزاع وفقًا لآخر تقدير من قبل المنظمة الدولية. للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة).

 

قبل اندلاع أعمال العنف في الآونة الأخيرة ، كان ثلث السكان بحاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية. منذ ذلك الحين ، أدى الصراع إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والنقود والرعاية الصحية بشكل كبير.

 

في خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة ، تشير التقديرات الآن إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة هو 24.7 مليون - بزيادة قدرها 57 في المائة عن ما قبل الأزمة.

الشعب السوداني الابتعا الاستغلا الصراع دارفور

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