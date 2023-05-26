الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان" ورشة عمل بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

انطلقت فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية لامتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والتى تستضيفها جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور كريم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن اليوم هو تدريب عملي لما تم أخذه نظريًا في اليوم الأول.

وأضاف أن ورشة العمل خاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأزهر للاستعداد لامتحانات مزاولة المهنة لطب الأسنان، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والتقويم بطب أسنان عين شمس تشارك فى الورشة بتدريب أطباء الأسنان من مختلف كليات مصر على نظم القياس والتقويم وعلى طرق وضع الأسئلة.

كما أن الورشة تعمل على التعريف بطرق التقييم كما تعمل على  وصف أدوات التقييم الجيد، بالإضافة لتوضيح مدى مواءمة أداة التقييم مع مخرجات التعلم المناسبة، وإلقاء الضوء على أنواع MCQs، وإرشادات لصياغة عناصر أفضل إجابة واحدة (SBA)، ومبادئ توجيهية لبناء المقالات القصيرة، بالإضافة إلى استخدام SBA لتناسب تقييم الكفاءات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة جيهان صلاح الأستاذة بكلية الطب البشري جامعة الملك سلمان أن الورشة التدريبية تتم بتعاون لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحي المصري وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وتتميز الورشة باحتوائها على ثلاثة ورش عمل فرعية يقوم بها المتدربين ويتم تقييم الأعمال بواسطة المتدربين أيضًا ثم بواسطة المدربين.

أعضاء هيئة التدريس اسنان عين شمس التعليم والطلاب الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومية الجامعات الحكومي الجامعات المصرية

الأكثر قراءة

الحزن يخيم على أهالي قرية سندبسط بالغربية عقب تشييع جثمان “شهيدة العلم”

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

كلب يعقر 3 أشخاص في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)