"امتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان" ورشة عمل بجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية لامتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والتى تستضيفها جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور كريم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن اليوم هو تدريب عملي لما تم أخذه نظريًا في اليوم الأول.

وأضاف أن ورشة العمل خاصة بتأهيل أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأزهر للاستعداد لامتحانات مزاولة المهنة لطب الأسنان، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والتقويم بطب أسنان عين شمس تشارك فى الورشة بتدريب أطباء الأسنان من مختلف كليات مصر على نظم القياس والتقويم وعلى طرق وضع الأسئلة.

كما أن الورشة تعمل على التعريف بطرق التقييم كما تعمل على وصف أدوات التقييم الجيد، بالإضافة لتوضيح مدى مواءمة أداة التقييم مع مخرجات التعلم المناسبة، وإلقاء الضوء على أنواع MCQs، وإرشادات لصياغة عناصر أفضل إجابة واحدة (SBA)، ومبادئ توجيهية لبناء المقالات القصيرة، بالإضافة إلى استخدام SBA لتناسب تقييم الكفاءات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة جيهان صلاح الأستاذة بكلية الطب البشري جامعة الملك سلمان أن الورشة التدريبية تتم بتعاون لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحي المصري وكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وتتميز الورشة باحتوائها على ثلاثة ورش عمل فرعية يقوم بها المتدربين ويتم تقييم الأعمال بواسطة المتدربين أيضًا ثم بواسطة المدربين.