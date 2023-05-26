الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى الرسمى أمام طلائع الجيش

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة ويأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

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