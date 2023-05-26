الإثنين.. مروة عبدالمنعم تروى كواليس حياتها الفنية لـ"واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة "الحياة" الإثنين المقبل، الفنانة مروة عبدالمنعم تكشف خلال اللقاء، عن لحظات التألق والنجومية بالأعمال التي اشتركت بها مثل فيلم "عمر وسلمى" ومسلسل "زوجة مفروسة جدًا" وغيرهما من الأعمال.

وتحكي "عبدالمنعم" عن أصعب وأخطر اللحظات الإنسانية التي عاشتها بعد وفاة الخادمة التى كانت تساعدها فى المنزل والاتهامات التي طالتها وبُعدها عن الفن وقلة أعمالها وانصراف زملائها عنها والأزمة المالية التي مرت بها.

كما تكشف عن كواليس عملها مندوبة مبيعات في الشوارع، وتكشف عن أسباب شائعة زواجها من مصطفي قمر، وفترة مرضها وعلاجها، وحقيقة نسيان ابنها فى المطار.