وزير القوى العاملة: صندوق الطوارئ مستعد لمساعدة أي شركة متعثرة تتقدم بطلب إعانة

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، مستعد لتقديم أي مساعدات مالية لأي شركة متعثرة تتقدم بطلب للحصول على الإعانة.

وأشار الوزير في تصريحات له، أن الصندوق منذ إنشائه ساعد الكثير من الشركات على دفع راتب عمالها، حيث قام منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ 2 مليار و 188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة.

وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير حسن شحاتة، أن الصندوق قام خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و 548 ألف جنيه اعانات استفاد منها 4 ألاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشآت.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي يلعبه الصندوق في صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية ، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات..جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله ،بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة، واتحاد الصناعات المصرية ، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية.