الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني

جريدة الدستور

بدأت كنترولات وزارة التربية والتعليم في تصحيح مواد الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، فيما يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2023 عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عقب الانتهاء من تصحيح مواد الشهادة الإعدادية وتجميع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدقة وفق نموذج الإجابة الخاص بكل مادة، مشددة على أنه يتم تصحيح أول بأول، وهناك آليات لضبط وكشف أي إجابات متطابقة داخل الكنترولات تشير إلى وجود غش جماعي بين الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

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لينك بوابة التعليم الأساسي

ويستطيع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي 2023 الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة التعليم الأساسي بوابة القاهرة الإلكترونية فور الإعلان عن ظهورها رسميًا عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة القاهرة الإلكترونية عبر الضغط على الرابط السابق ذكره وإدخال البيانات المطلوبة.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لجميع المواد الدراسية 2023

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 حسب مانشرته الوزارة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 من خلال رقم التليفون الأرضي 09000100 أو من رقم الموبايل 5757 

 

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت قرارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي: 

امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة. 

يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية. 

يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلاً عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 لينك بوابة التعليم الاساسي موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة القاهرة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة وزير التربية والتعليم

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