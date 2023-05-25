الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لجميع المواد الدراسية 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات الصف الثانى الاعدادي للعام الدراسى الحالى 2023  لجميع المواد الدراسية من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بالتزامن مع الإعلان عن نتيجة الصف الثانى الاعدادي لعدد من المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

“الدستور” يستعرض جميع التفاصيل في السطور التالية..

توزيع درجات الصف الثانى الاعدادي جميع المواد الدراسية 2023

 

مادة اللغة العربية

80 درجة مقسمة على (64 درجة لامتحان نصف العام وامتحان الفصل الدراسى الثاني، و 16 درجة لأعمال السنة مقسمة على 8 درجات مواظبة وسلوك، و 8 درجات اختبارات شهرية). 

مادة العلوم

الدرجة الكلية 40 بينها (32 درجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، و 8 درجات أعمال سنة مقسمة بين 4 مواظبة وسلوك و 4 اختبارات شهر).

مادة الرياضيات 

الدرجة الكلية 60 (بينها 48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و 12 درجة أعمال سنة بينها 6 درجات سلوك و مواظبة، و 6 درجات امتحانات شهر).

مادة اللغة الأجنبية الأولى

 60 درجة كلية بينها (48 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول والثاني، و 12 درجة أعمال سنة و 6 درجات مواظبة وسلوك و  6 درجات امتحانات الشهر).

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

مادة الدراسات الاجتماعية

 40 درجة للمجموع الكلي بينها 32 درجة لاختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني، و 8 درجات أعمال سنة بينها 4 درجات سلوك و مواظبة و 4 درجات امتحان شهر.

مواد لا تضاف للمجموع

أما عن توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023 لمادة التربية الدينية الإسلامية فهي 40 درجة لا تضاف للمجموع، و 20 درجة للنشاط ولا تضاف للمجموع أيضا.

وكان طلاب الصف الثانى الاعدادي قد أدوا امتحانات جميع المواد الدراسية وأنتهوا منها منذ أيام وذلك وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و أعلنت عنها فى بداية العام الدراسى 2022-2023 .

وظهرت منذ ساعات قليلة، نتيجة الصف الثانى الاعدادي لعدد من محافظات الجمهورية ويمكن معرفتها من خلال الرابط الالكتروني لمديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة الطالب.

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