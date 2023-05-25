الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 حسب مانشرته الوزارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتزايد معدلات البحث عن توزيع  درجات الصف الأول الاعدادي، عبر محرك البحث “جوجل” وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي فى عدد من محافظات الجمهورية.

“الدستور” يستعرض التفاصيل في السطور التالية..

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت من خلال موقعها الالكتروني وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى عن توزيع درجات الصف الأول الاعدادي للترم الأول والترم الثانى والمجموع الكلى وذلك للعام الميلادى الحالى 2023 .

كما أشارت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الالكتروني عن توزيع الدرجات لجميع المراحل التعليمية ولجميع صفوف النقل وكذلك توزيع درجات الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وكذلك توزيع درجات سنوات النقل للمدارس الفنية وكذلك توزيع درجات الدبلومات الفنية.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني

 

مادة اللغة العربية 

تم اعتماد 20 درجة للغة العربية للفصل الدراسى الأول و 20 درجة للفصل الدراسى الثانى وبذلك يكون المجموع الكلى 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 

تم اعتماد 15 درجة للترم الأول ومثلهم للترم الثانى ليكون المجموع الكلى 30 درجة.

مادة الرياضيات 

مجموع درجات الترم الأول 15 ومثلهم للترم الثانى ليكون المجموع الكلي لمادة الرياضيات في 30 درجة.

مادة الدراسات الإجتماعية 

تم اعتماد 10 درجات للترم الاول ومثلهم للترم الثانى ليكون المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

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مادة العلوم 

تم اعتماد 20 درجة للترمين الأول والثانى ليكون لمجموع الكلي لمادة العلوم 20 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي للعام الدراسي خلال الترمين الأول والثاني لطلاب الصف الاول الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 هو 280 درجة.

وأدى طلاب الصف الأول الاعدادي امتحانات آخر العام يوم 6 مايو 2023 والتي استمرت  لـ 4 أيام وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث تجرى الامتحانات داخل المدارس وفقا للجدول المعتمد رسميا  من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والذي تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفى للوزارة وكذلك من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لكافة المراحل التعليمية.

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