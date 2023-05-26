كليجدار أوغلو يفتح النار على أردوغان (فيديو)

كشف عمر أحمد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أبرز الوعود الانتخابية التي ركز عليها رجب طيب أردوغان، ومنافسه كمال كليجدار أوغلو في انتخابات الرئاسة التركية.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن الوعود الانتخابية لرجب طيب أردوغان تمثلت في الاستقرار وهو ما يركز عليه وخصوصًا بعد حصول تحالف الشعب على أغلبية البرلمان.

وأضاف أن أردوغان يقول إن الشعب التركي لن يعود إلى سنوات الاختلافات الحكومية والحكومات التي تسقط بعد أشهر، مؤكدًا أنه سيختار الحكومة المستقرة التي يمكن أن تدير البلاد لمدة 5 سنوات دون انقطاع.

وتابع: "أردوغان أيضًا مستمر في ربط المعارضة بالمنظمات الإرهابية والتعاون معها" موضحًا ان المعارضة التركية بدأت حملة معاكسة وبدأ التركيز بشكل أكبر على محاربة الإرهاب وأن أقاويل أردوغان باطلة وليست صحيحة.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: لغة كمال كليجدار أوغلو تغيرت وأصبحت أكثر حدة وقسوة

وأشار إلى أن لغة كمال كليجدار أوغلو قد تغيرت وأصبحت أكثر حدة وقسوة، حيث بدأ يتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعاون مع المنظمات الإرهابية وأنه هو من يوعز إلى قادة منظمة حزب العمال الكردستاني ليطلقوا التصريحات علنًا بدعمهم لكمال كليجدار أوغلو.