الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيابة عن سامح شكري.. سفير مصر لدى بريطانيا يشارك في «قمة صفر انبعاثات»

سفير مصر لدى بريطانيا
سفير مصر لدى بريطانيا

وجه سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «قمة صفر انبعاثات: الانتقال العادل»، والذى نظمه الحى المالى بلندن بالشراكة مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ فى العاصمة البريطانية.

وتناولت الكلمة، التى ألقاها السفير  شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة نيابة عن وزير الخارجية، أهمية الانتقال العادل كأحد ركائز اتفاقية باريس للتغير المناخي وللحيلولة دون التعارض بين العمل المناخي وإدراك التنمية المستدامة.

الانتقال العادل للتغير المناخي 

وأشارت إلى أن برنامج الانتقال العادل هو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ، وجاء استجابة لمطالبات العديد من الأطراف الفاعلة في مفاوضات تغير المناخ.

من ناحية أخري، عكست الكلمة إيمان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بضرورة استمرار الحوار بين كافة الأطراف الفاعلة للتوصل إلى أفضل السبل والممارسات للانتقال العادل، وهو ما يأتي في إطاره هذا المؤتمر الذي ينعقد في لندن بمشاركة القادة الماليين والاقتصاديين والقطاع الخاص من مختلف دول العالم للتعرف على سبل تمكين وإشراك مجتمع المال والأعمال المساعدة في تمويل الانتقال العادل.

وشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوي كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، والسفير محمد نصر، كبير المفاوضين المصرين بمؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ، فى فعاليات المؤتمر.  

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن عقد هذا المؤتمر خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى.

المناخ سامح شكري وزير الخارجية COP27 سفير مصر بريطانيا

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

على خطى مصر.. أكبر مساجد الهند "يصلى على النبى" بعد الجمعة

كلوب يتحدث عن منشور محمد صلاح الحزين بعد فشل التأهل لدورى أبطال أوروبا

وزير المالية: تعديلات "رسم تنمية موارد الدولة" لا تمس السلع الأساسية

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد منطقة الميناء ومحاور الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر