الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد .. مبادرة "أنت مش لوحدك" تستضيف براعم "دار البسمة" بمتحف مختار

صورة المبادرة
صورة المبادرة

تستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك"، في محطتها الرابعة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، 20 طفلاً من أطفال دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك يوم الأحد القادم 28 مايو في يوم فني ترفيهي يبدأ في حدود العاشرة صباحاً ويستمر حتى الثالثة عصراً في رحاب متحف محمود مختار وحديقته الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش كان قد تبنى تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتهدف إلى زيادة مساحة الدعم والرعاية لفئات خاصة من الأطفال والنشء مثل مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وغيرها، وقد انطلقت أول نسخة من المبادرة في يناير الماضي، وتُقام بشكل شهري بمواقع وضيوف مختلفين. 

وكما هو متبع أعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي تحت إشراف الفنان أيمن هلال برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال من المرحلة العمرية ابتدائي وإعدادي يتضمن ورشة رسم بعنوان "أنا والألوان" إلى جانب عرض لعرائس المابيت شو بعنوان "المهرج أبوالألوان الفنان" وفقرة فنية لفرقة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلاً عن إهداء الأطفال هدايا رمزية يساهم بها أفراد وشركات من المجتمع المدني لإدخال البهجة على نفوسهم.

مبادرة إنت مش لوحدك إنت مش لوحدك دار البسمة ذوى الاحتياجات الخاصة متحف محمود مختار قطاع الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

محافظ شمال سيناء: انتهاء إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بـ1.6 مليار جنيه

قمة عربية واجتماعات بنك التنمية الإفريقى.. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى أسبوع

وزيرة الهجرة تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى إنشاء مركز لدعم التشغيل فى أوروبا

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات