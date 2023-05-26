الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التموين" تضخ لحوما سودانية بـ195 جنيها.. ومواطنون: "ترحمنا من غلاء الجزارين"

التموين تضخ لحوم
التموين تضخ لحوم سودانية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية سوف يتم ضخها بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من غدا السبت 27 مايو.

وذلك استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، وسوف يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو على أن يتم توزيعها وفقا لجداول زمنية محددة لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

- توفير لحوم سودانية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين

وهو الأمر الذي استقبله كثير من المواطنين بفرحة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل مستمر وعلى مدار الفترات الجارية، وتقول مرفت محمد، إحدى المواطنات، إن توفير لحوم سودانية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة سوف يوفر كثير عن المواطنين وتساعد في تخفيف الأعباء، لافته إلى أن أسعار اللحوم الحمراء أصبحت مبالغ فيها وليست في مقدرة كثيرا من المواطنين، وهو ما يجعل لحوم المجمعات الاستهلاكية طوق نجاه يتوجه له الأهالي خاصة تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أوضح محمود المصري، أحد المواطنين، أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بأسعار مخفضة سوف يرحم المواطنين من غلاء وجشع الجزارين مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلى أن توافرها في منافذ المجمعات الاستهلاكية في ذلك الوقت وإقبال المواطنين عليها سوف يجعل عملية الشراء تقل على اللحوم الحمراء وما سوف ينعكس على أسعارها والتي بالتأكيد سوف تنخفض بمجرد عزوف المواطنين عنها وتواجههم نحو اللحوم السودانية. 

- سعرها مناسب لجميع المواطنين وجودتها عالية

أضاف يحيي عبدالسميع، أحد المواطنين، أن اللحوم السودانية ضمن أفضل الأنواع التي يتم ضخها في المجمعات الاستهلاكية وهي ليست بجديدة على المواطنين، لافتا إلى أن سعرها مناسب لجميع المواطنين كما أنها بجودة عالية وهو ما يجعل المواطنين يقبلون بشراهة عليها خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يعد وجود اللحوم فيه شئ أساسيا، بالإضافة إلى أن أسعار اللحوم الحمراء أصبحت ليست في متناول المواطنين ما يجعل العزوف عنها أمر طبيعي والإقبال على اللحوم السودانية هو الحل الأمثل ما يجعلها سبب في هروب المواطنين من غلاء وجشع الجزارين.

التموين تضخ لحوم سودانية لحوم سودانية التموين وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

على خطى مصر.. أكبر مساجد الهند "يصلى على النبى" بعد الجمعة

كلوب يتحدث عن منشور محمد صلاح الحزين بعد فشل التأهل لدورى أبطال أوروبا

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

وزير المالية: تعديلات "رسم تنمية موارد الدولة" لا تمس السلع الأساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر