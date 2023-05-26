"شوجر دادى" فى المركز الثانى عقب يومين من طرحه بدور العرض

حقق فيلم "شوجر دادي" المزيد من الإيرادات عقب اليوم الثاني من طرحه بدور العرض السينمائي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 382,362 ألف جنيه، ليحل ثانيًا خلف فيلم "يوم 13" 390 ألف جنيه.

واستقبلت دور العرض أمس الأربعاء، الفيلم الكوميدي الجديد "شوجر دادي" بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد؛ لينضم إلى قائمة الأعمال المعروضة في دور العرض منذ عيد الفطر المبارك، وينافس مجموعة أخرى من الأفلام الأجنبية.

فيلم "شوجر دادي" يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.